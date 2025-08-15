OTKRIVAMO Sastanak Vučića i kancelara Austrije bio neprijatan po predsednika Srbije: Štoker mu preneo poruku EU

Nova pre 1 sat  |  Autor: Anđela Đokić
OTKRIVAMO Sastanak Vučića i kancelara Austrije bio neprijatan po predsednika Srbije: Štoker mu preneo poruku EU

Usred avgusta, kada se političke posete retko dešavaju, austrijski kancelar Kristijan Štoker je stigao u Beograd, i to sa jasnom porukom Evropske unije - Srbija mora da pokaže više poštovanja prema medijima i vladavini prava.

Dok Vučić, sa druge strane, pokušava da prikaže zemlju kao demokratsku, protesti na ulicama širom Srbije to demantuju. Izvor “Nove” zaključuje da kancelar nije došao slučajno, niti zato što mu je region prioritetan, već se iza posete Beogradu krije jasan cilj. Austrijski kancelar Kristijan Štoker u sredu je posetio Srbiju, a tom prilikom sreo se sa premijerom Đurom Macutom i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Glavne teme razgovora bile su jačanje bilateralnih
