Stojmenović: Lojalnost bandi održava se žmurenjem režima na njihova krivična dela

Poslanica Zeleno-levog fronta Natalija Stojmenović izjavila je danas da ne veruje da Srpaka napredna stranka (SNS) i predsednik Srbije Aleksandar Vučić imaju dvadesetak hiljada "lojalista", kako je on to ranije tvrdio, navodeći da se među onima koje SNS "vrti po različitim lokacijama" viđa 1.000 ili manje istih ljudi.

Stojmenović je za list Danas navela da svi oni manje-više izgledaju isto - u uskim pantalonama, crnim uskim majicama i sa crnim kačketima, dodajući da već znaju veliki broj njihovih imena i prezimena, kao i poslova koje im je SNS dodelio "u svojoj piramidalnoj šemi pljačkanja Srbije". "Nisu to nikakve vojske, kako žele da ih predstave u svojoj grandomaniji, već bande koje čini nekoliko stotina kriminalaca, prevaranata i nasilnika, čija se 'lojalnost' održava time