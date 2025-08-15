Režim saobraćaja menja se danas od petlje Novi Banovci do petlje Beška

Radio 021 pre 26 minuta  |  021.rs
Režim saobraćaja menja se danas od petlje Novi Banovci do petlje Beška

Režim saobraćaja biće izmenjen danas, 15. avgusta, od petlje Novi Banovci do petlje Beška, u smeru iz Beograda ka Novom Sadu.

Radovi na pregledu portala za saobraćajnu signalizaciju izvodiće se u toku svetlog dela dana, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća "Putevi Srbije". Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena vozna ili preticajna saobraćajna traka, naizmenično. Saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Menja se režim saobraćaja od petlje Ruma do petlje Drenovac

Menja se režim saobraćaja od petlje Ruma do petlje Drenovac

Radio 021 pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPutevi Srbije

Zabava, najnovije vesti »

Režim saobraćaja menja se danas od petlje Novi Banovci do petlje Beška

Režim saobraćaja menja se danas od petlje Novi Banovci do petlje Beška

Radio 021 pre 26 minuta
Sandra Afrika napravila haos! Preskočila ogradu, pa provalila u kuću, procurio šokantan snimak! (video)

Sandra Afrika napravila haos! Preskočila ogradu, pa provalila u kuću, procurio šokantan snimak! (video)

Alo pre 31 minuta
Menja se režim saobraćaja od petlje Ruma do petlje Drenovac

Menja se režim saobraćaja od petlje Ruma do petlje Drenovac

Radio 021 pre 36 minuta
Zašto se kaže" ustati na levu nogu"? Poreklo izreke koja je nastala pre mnogo godina, a koristimo je i danas!

Zašto se kaže" ustati na levu nogu"? Poreklo izreke koja je nastala pre mnogo godina, a koristimo je i danas!

Kurir pre 46 minuta
Slavlje u domu anđele Đuričić! Ne skida osmeh s lica, sve objavila javno, čestitke se nižu! (foto)

Slavlje u domu anđele Đuričić! Ne skida osmeh s lica, sve objavila javno, čestitke se nižu! (foto)

Alo pre 51 minuta