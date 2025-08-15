Režim saobraćaja menja se danas od petlje Novi Banovci do petlje Beška

Režim saobraćaja biće izmenjen danas, 15. avgusta, od petlje Novi Banovci do petlje Beška, u smeru iz Beograda ka Novom Sadu.

Radovi na pregledu portala za saobraćajnu signalizaciju izvodiće se u toku svetlog dela dana, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća "Putevi Srbije". Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena vozna ili preticajna saobraćajna traka, naizmenično. Saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.