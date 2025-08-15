Nastavlja se Super liga Zvezda igra u Lučanima, Partizan dočekuje IMT

Fudbaleri Zvezde igraju večeras od 20 časova u Lučanima protiv Mladosti i žele da pobede kako bi nastavili dobar niz i na najbolji način dočekali prvu utakmicu plej-ofa za Ligu šampiona protiv kiparskog Pafosa, u utorak.

Crveno-beli imaju devet bodova iz tri utakmice u Super ligi, a Mladost je sedma sa pet bodova iz četiri meča. Večeras od 20 časova Čukarički će kao domaćin u Pančevu igrati protiv Spartaka i pokušaće da prekine niz od dve utakmice bez pobede. Beogradska ekipa je peta na tabeli sa sedam bodova, a ekipa iz Subotice, koja je bez pobede u tri poslednja meča, ima četiri boda na 11. mestu. Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 19.30 protiv IMT-a i takođe žele četvrtu