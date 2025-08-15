Tramp i Putin se rukovali pri susretu na Aljasci

Putin i Tramp su skoro istovremeno, prvo američki predsednik a zatim ruski, izašli iz svojih aviona i krenuli po crvenom tepihu jedan prema drugom.

Tramp je na trenutak pozdravio dolazak Putina i aplauzom, a Bi-Bi-Si (BBC) je ocenio da je ruski lider imao topao dočak. Posle rukovanja i zajedničkog fotografisanja, Putin i Tramp su zajedno ušli u blindirani automobil, pri čemu se videlo da su razmenili po neku reč. Prema ranijim najava se očekivalo da će Putin i Tramp imati tet-a-tet sastanak, ali kako je javio BBC, portparolka Bele kuće Karolajn Livit rekla je novinarima da će se na susretu na Aljasci Trampu