Dačić: Povređena 42 policajca, uhapšeno najmanje 37 osoba

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su sinoć povređena 42 policijska službenika, od kojih 26 u Beogradu, sedam u Valjevu i devet u Pančevu, a da je uhapšeno najmanje 37 osoba.

Kako je rekao Dačić novinarima, policajci su pretrpeli povrede stopala, ruku, dobili udarce u stomak. "Večeras je došlo do masovnog i ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira širom Srbije od strane blokadera. Pošto nije bilo pristalica u prostorijama SNS, večeras je napadnuta brutalno policija, a policija je tu da štiti javni red i mir, rekao je Dačić. Naglasio je da je uspostavljen javni red i mir kada je u pitanju Beograd, ali da i dalje ima sporadičnih slučajeva