Dobit EPS-a u prvoj polovini godine 27,4 milijarde dinara

Elektroprivreda Srbije (EPS) ostvarila je u prvoj polovini ove godine dobit od 27,4 milijarde dinara a tokovi gotovine su stabilni, navodi se u izveštaju o poslovanju za šest meseci 2025. godine koji je usvojila skupština ovog akcionarskog društva, saopštio je EPS.

Ministarka rudarstva i energetike i predstavnik osnivača u Skupštini EPS-a Dubravka Đedović Handanović konstatovala je da je nastavljen trend kontinuirane proizvodne i finansijske stabilnosti kompanije i posebno naglasila važnost rezultata ostvarenih u rudarskom sektoru. „Proizvodnja uglja veća je od plana za osam odsto, ali ono što je važnije i što pokazuje pozitivan trend je činjenica da je za prvih šest meseci ove godine proizvedeno sedam procenata više uglja