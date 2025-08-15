Tramp će posetiti Belorusiju? Lukašenko tvrdi da je predsednik SAD prihvatio njegov poziv

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tramp će posetiti Belorusiju? Lukašenko tvrdi da je predsednik SAD prihvatio njegov poziv

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pozvao je danas, tokom telefonskog razgovora, predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa da dođe u Belorusiju sa porodicom, što je Tramp prihvatio, saopštila je pres služba beloruskog predsednika.

Lukašenko i Tramp razgovarali su o bilateralnim odnosima, regionalnim pitanjima i aktuelnim krizama, uključujući situaciju u Ukrajini. "Postignut je dogovor da se kontakti nastave. Predsednik Belorusije pozvao je Donalda Trampa sa porodicom u Minsk, a poziv je prihvaćen", navodi se u saopštenju, prenosi beloruska novinska agencija Belta. Tema mogućeg susreta dva lidera nedavno je bila pomenuta u intervjuu Aleksandra Lukašenka za američki list Tajm u kojem je rekao
