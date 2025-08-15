Tramp će posetiti Belorusiju? Lukašenko tvrdi da je predsednik SAD prihvatio njegov poziv

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pozvao je danas, tokom telefonskog razgovora, predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa da dođe u Belorusiju sa porodicom, što je Tramp prihvatio, saopštila je pres služba beloruskog predsednika.

Lukašenko i Tramp razgovarali su o bilateralnim odnosima, regionalnim pitanjima i aktuelnim krizama, uključujući situaciju u Ukrajini. "Postignut je dogovor da se kontakti nastave. Predsednik Belorusije pozvao je Donalda Trampa sa porodicom u Minsk, a poziv je prihvaćen", navodi se u saopštenju, prenosi beloruska novinska agencija Belta. Tema mogućeg susreta dva lidera nedavno je bila pomenuta u intervjuu Aleksandra Lukašenka za američki list Tajm u kojem je rekao