Putinov avion ušao u vazdušni prostor SAD: Ogroman broj ljudi pratio let ruskog predsednika

AVION Tu-214, u kom se nalazi predsednik Vladimir Putin, ušao je u vazdušni prostor SAD, proizilazi iz podataka „Flajt radara“.

Foto: Printscreen Kretanje aviona prati blizu 80.000 ljudi, a broj nastavlja brzo da raste, preneo je Sputnjik. Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci. Glavne teme pregovora, kako je najavljeno, biće pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona. Sastanak počinje u 21 čas po srednjoevropskom vremenu. Sve o sastanku Putina i Trampa pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE! BONUS VIDEO: "STAZE KOSMETA":