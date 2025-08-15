Putinov avion ušao u vazdušni prostor SAD: Ogroman broj ljudi pratio let ruskog predsednika

Večernje novosti
Putinov avion ušao u vazdušni prostor SAD: Ogroman broj ljudi pratio let ruskog predsednika

AVION Tu-214, u kom se nalazi predsednik Vladimir Putin, ušao je u vazdušni prostor SAD, proizilazi iz podataka „Flajt radara“.

Foto: Printscreen Kretanje aviona prati blizu 80.000 ljudi, a broj nastavlja brzo da raste, preneo je Sputnjik. Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci. Glavne teme pregovora, kako je najavljeno, biće pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona. Sastanak počinje u 21 čas po srednjoevropskom vremenu. Sve o sastanku Putina i Trampa pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE! BONUS VIDEO: "STAZE KOSMETA":
Uživo Tramp i Putin uskoro kroje budućnost sveta! Potez ruskog predsednika šokirao sve, evo kako će biti dočekan: Isplivali detalji istorijskg susreta, Lavrov odmah provocirao (foto, video)

"Evropa mi neće govoriti šta da radim": Tramp oštro pred susret sa Putinom: "Ako sastanak ne bude išao u dobrom smeru - odlazim" (video)

Losos diplomatija, mir u Ukrajini jedino jelo na meniju sastanka Trampa i Putina

"Neću biti srećan ako se to ne dogodi": Tramp u avionu otkrio šta je jedini cilj susreta sa Putinom (Video)

Putin ušao u vazdušni prostor SAD Let prati više od 80.000 ljudi

Tramp pred susret s Putinom: "Želim prekid vatre što pre. Ništa nije uklesano u kamenu"

Zelenski: Rusija nastavlja napade uoči samita, pokušaj demonstracije moći neuspešan

Tramp i Lukašenko razgovarali telefonom

Istorijski samit Trampa i Putina na Aljasci o ratu u Ukrajini i globalnim posledicama

Uživo Tramp i Putin uskoro kroje budućnost sveta! Potez ruskog predsednika šokirao sve, evo kako će biti dočekan: Isplivali detalji istorijskg susreta, Lavrov odmah provocirao (foto, video)

Avion u kojem je Putin ušao u vazdušni prostor SAD

UŽIVO Putinov avion u vazdušnom prostoru SAD, bliži se početak istorijskog samita

