Šok za Srbiju: Svetislav Pešić zabrinuo naciju - Vasilije Micić ne ide na Evrobasket?!
Večernje novosti pre 10 minuta
Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić rekao je da postoji ozbiljna šansa da Vasilije Micić ne ode na Evropsko prventvo.
Foto: Profimedia Alen Smailagić i Uroš Trifunović nisu doputovali sa ekipom u Nemačku zbog povreda, ali… - Nismo baš sjajni. Smailagić i Trifunović još nisu spremni da treniraju. Pokušavamo sa Vasom da ga vratimo, ali to ne ide prema planu, kako smo mi predvideli. Vasa pokušava, nešto se trudi, ali i dalje ima bolove. Videćemo, u sledećih nekoliko dana ćemo morati polako da donesemo odluke, ali uglavnom ostali igrači su dobro. Ovo je vreme kada se trenira, počinju