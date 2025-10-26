En Li osvojila titulu u Kini: Drama u prvom setu odredila tok meča

Američka teniserka En Li osvojila je WTA turnir u kineskom Guangdžou, pošto je danas u finalu pobedila Lulu Sun sa Novog Zelanda 7:6 (8:6), 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 41 minut. Li je 44. teniserka sveta, dok se Sun nalazi na 116. mestu WTA liste. Američka teniserka je trijumfom u Guangdžou stigla do druge titule u karijeri, a prve u ovoj godini. Li je pobedom na turniru u Kini osvojila novčanu nagradu od 36.300 dolara i 250 bodova za WTA listu, dok je Sun pripalo 21.484 dolara i 163 poena.