En Li osvojila titulu u Kini: Drama u prvom setu odredila tok meča

Kurir pre 9 minuta
En Li osvojila titulu u Kini: Drama u prvom setu odredila tok meča

Američka teniserka En Li osvojila je WTA turnir u kineskom Guangdžou, pošto je danas u finalu pobedila Lulu Sun sa Novog Zelanda 7:6 (8:6), 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 41 minut. Li je 44. teniserka sveta, dok se Sun nalazi na 116. mestu WTA liste. Američka teniserka je trijumfom u Guangdžou stigla do druge titule u karijeri, a prve u ovoj godini. Li je pobedom na turniru u Kini osvojila novčanu nagradu od 36.300 dolara i 250 bodova za WTA listu, dok je Sun pripalo 21.484 dolara i 163 poena.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Belinda Benčić osvojila titulu u Tokiju

Belinda Benčić osvojila titulu u Tokiju

Sportski žurnal pre 29 minuta
En Li pobednica turnira u Guangdžou

En Li pobednica turnira u Guangdžou

RTS pre 39 minuta
Zamalo: Srpkinja bez VTA trofeja u Tokiju, Krunićeva i Danilina poražene

Zamalo: Srpkinja bez VTA trofeja u Tokiju, Krunićeva i Danilina poražene

Večernje novosti pre 49 minuta
Amerikanka Li najbolja u Kini - Benčić slavila Japanu

Amerikanka Li najbolja u Kini - Benčić slavila Japanu

B92 pre 39 minuta
Aleksandra Krunić bez pehara: Poraz u finalu dubla u Tokiju

Aleksandra Krunić bez pehara: Poraz u finalu dubla u Tokiju

Dnevnik pre 1 sat
Belinda Benčić pokorila Tokio: Rutinska pobeda protiv Noskove za drugu titulu ove godine!

Belinda Benčić pokorila Tokio: Rutinska pobeda protiv Noskove za drugu titulu ove godine!

Kurir pre 1 sat
Belinda Benčić osvojila turnir u Tokiju

Belinda Benčić osvojila turnir u Tokiju

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

WTAKinaSunWTA listaDolar

Sport, najnovije vesti »

Uznemirujući video: Stravična nesreća, šampion se zakucao u rivala!

Uznemirujući video: Stravična nesreća, šampion se zakucao u rivala!

Hot sport pre 8 minuta
Postala je šampion, a jedna je od najatraktivnijih devojaka: Izgledala je neprepoznatljivo posle borbe FOTO

Postala je šampion, a jedna je od najatraktivnijih devojaka: Izgledala je neprepoznatljivo posle borbe FOTO

Nova pre 9 minuta
Detviler u ozbiljnom stanju, Rueda dobro prošao u horor udesu

Detviler u ozbiljnom stanju, Rueda dobro prošao u horor udesu

Sport klub pre 8 minuta
Jovana na krovu Evropske asocijacije

Jovana na krovu Evropske asocijacije

Sportski žurnal pre 3 minuta
Pravo lice odnosa Kontea i Lautara: "Idi daj gol, sm*će jedno"

Pravo lice odnosa Kontea i Lautara: "Idi daj gol, sm*će jedno"

Sportske.net pre 3 minuta