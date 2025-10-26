Fonseka u Bazelu osvojio drugu titulu u karijeri

Žoao je u finalu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu

Brazilski teniser Žoao Fonseka osvojio je titulu na turniru u Bazelu, pošto je u finalu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu 6:3, 6:4. Fonseka, 46. teniser sveta, pobedio je 18. igrača na ATP listi posle sat i 26 minuta. On je tri puta oduzeo servis Špancu. Fonseka je u Bazelu osvojio drugu titulu na ATP turnirima u karijeri. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.