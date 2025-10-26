Fonseka stigao do titule! Mladi Brazilac podigao drugi pehar u karijeri - i to u rodnom gradu Rodžera Federera

Večernje novosti pre 22 minuta
Fonseka stigao do titule! Mladi Brazilac podigao drugi pehar u karijeri - i to u rodnom gradu Rodžera Federera

Brazilski teniser Žoao Fonseka osvojio je ATP turnir u Bazelu, pošto je večeras u finalu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu 6:3, 6:4.

Foto: Profimedia Meč je trajao jedan sat i 26 minuta. Fonseka je 46. teniser sveta, dok se Davidovič Fokina nalazi na 18. mestu ATP liste. Brazilski teniser je trijumfom u Bazelu stigao do druge ATP titule u karijeri. ATP turnir u Bazelu se igrao za nagradni fond od 2.523.045 evra. BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Fonseka u Bazelu osvojio drugu titulu u karijeri

Fonseka u Bazelu osvojio drugu titulu u karijeri

Sportski žurnal pre 41 minuta
Siner osvojio Beč

Siner osvojio Beč

Sportski žurnal pre 41 minuta
Siner posle preokreta do titule u Beču

Siner posle preokreta do titule u Beču

Danas pre 1 sat
Siner je šampion!

Siner je šampion!

Vesti online pre 52 minuta
Nova titula za Janika Sinera: Tek su mu 24, a toliko trofeja…

Nova titula za Janika Sinera: Tek su mu 24, a toliko trofeja…

Sport klub pre 1 sat
Nova zvezda svetskog tenisa - Žoao Fonseka šampion Bazela, uz veliki skok na ATP listi!

Nova zvezda svetskog tenisa - Žoao Fonseka šampion Bazela, uz veliki skok na ATP listi!

Sportske.net pre 1 sat
Četvrti trofej u sezoni: Siner posle preokreta do titule u Beču

Četvrti trofej u sezoni: Siner posle preokreta do titule u Beču

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPATP listaATP turnir

Sport, najnovije vesti »

Vladan Milojević: Ja sam odgovoran što igra nije bila dobra

Vladan Milojević: Ja sam odgovoran što igra nije bila dobra

Danas pre 28 minuta
Partizan ostao bez NBA pojačanja

Partizan ostao bez NBA pojačanja

Danas pre 52 minuta
Superliga Srbije: Bez golova u Nišu, Crvena zvezda po prvi put ostala bez pobede ove sezone

Superliga Srbije: Bez golova u Nišu, Crvena zvezda po prvi put ostala bez pobede ove sezone

Danas pre 1 sat
„Ludnica“ u Madridu: Real dobio Barselonu posle čudesnog El Klasika

„Ludnica“ u Madridu: Real dobio Barselonu posle čudesnog El Klasika

Danas pre 2 sata
Neobičan meč u Nišu, Vladan Milojević morao da napravi tri izmene u prvom poluvremenu

Neobičan meč u Nišu, Vladan Milojević morao da napravi tri izmene u prvom poluvremenu

Danas pre 2 sata