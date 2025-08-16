Bruka na domaćem terenu - Zverev "zgazio" Šeltona, sledi Alkaras! VIDEO

B92 pre 1 sat
Bruka na domaćem terenu - Zverev "zgazio" Šeltona, sledi Alkaras! VIDEO

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u polufinale Mastersa u Sinsinatiju pobedom nad Benom Šeltonom.

Zverev je savladao Šeltona sa 2-0 u setovima, posle samo sat i 17 minuta borbe – 6:2, 6:2. Nemac je time povisio H2H protiv Amerikanca na 4-0, a zanimljivo je da je za to vreme izgubio samo jedan set. Treći teniser sveta je dominirao maltene od samog starta, a prvi brejk je napravio nakon što je protivnik imao 40:0 na servisu. Na kraju, opšte razočaranje na stadionu u Sinsinatiju i samo jedna brejk lopta za Šeltona u celom meču, uz čak četiri izgubljena servisa,
