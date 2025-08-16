Tramp sada traži mirovni plan za Ukrajinu, ne pominje više primirje

Beta pre 25 minuta

Američki predsednik Donald Tramp danas je isključio postizanje primirja između Rusije i Ukrajine navodeći da sad direktno traži "mirovni sporazum", dan posle samita na Aljasci sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Tramp je pred sastanak sa Putinom najavio da hoće da postigne primirje, a posle sastanka dvojica lidera nisu ništa otkrila o razgovorima o okončanju sukoba u Ukrajini koji traje više od tri i po godine.

"Svi su ocenili da je najbolji način da se okonča ovaj užasan rat između Rusije i Ukrajine da se ide direktno na mirovni sporazum, koji bi prekinuo rat, a ne na obično primirje koje se često ne održi", rekao je Tramp na svojoj mreži Trut soušal po povratku u Vašington iz Enkoridža gde je razgovarao sa Putinom.

On je potvrdio da će se sresti sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u ponedeljak popodne u Beloj kući.

"Ako sve prođe dobro, tada ćemo programirati suret sa predsednikom Putinom", dodao je Tramp, nagoveštavajući da se planira trilateralni samit.

Zelenski koji nije bio pozvan u Enkoridž, a želeo je najpre primirje, kao i Evropljani, nešto ranije je objavio da će u ponedeljak ići da se sretne sa Trampom, koji ga je informisao o glavnim tačkama svog razgovora sa Putinom.

Zelenski je rekao da je zahvalan na pozivu, kao i da je važno da Evropljani budu uključeni u svaku etapu da bi doneli pouzdane bezbednosne garancije, uz SAD.

Tramp je po povratku iz Enkoridža razgovarao sa Zelenskim i sa vođama NATO, rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

U zajedničkom saopštenju posle toga evropski lideri potvrdili su da su spremni da rade sa Trampom i Zelenskim ka održavanju trilateralnog samita, uz podršku Evrope, ali su rekli da će zadržati pritisak na Moskvu.

