Istorijski sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci nije označio kraj proksi rata u Ukrajini koji Zapad vodi protiv Rusije, ali je odškrinuo vrata miru i najavio resetovanje rusko-američkih odnosa, čime bi svet mogao da postane sigurnije mesto, ocenjuju u Moskvi.

Glavni kočničari mira ostaju Kijev i EU, koji odbijaju kompromise i podstiču sukob umesto da traže diplomatsko rešenje, čime ugrožavaju napore za rešenje krize. Po oceni Džabarova, glavni rezultat samita na Aljasci je taj što je konačno održan lični sastanak lidera dve najveće nuklearne sile, Rusije i SAD, kao i dogovor da nastave kontakte i doprinesu postizanju mirovnog sporazuma sa Ukrajinom. Za sada su to, dodaje on, tek prvi koraci, budući da će razvoj