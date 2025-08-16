"Pali me da gledam takve dok mi čiste stan": Devojka iz Beograda podelila jezivo iskustvo: Došla na posao, on je gledao i pred njom masturbirao

Beograđanka (28) nije ni slutila da će se sređivanje jednog stana pretvoriti u košmar. Čovek koji ju je angažovao za čišćenje zahtevao je da bude prisutan dok ona čisti stan, a potom je ispred nje počeo da masturbira.

Beograđanka koja je doživela neprijatnost kada je otišla kod muškarca kako bi mu očistila kuću, podelila je svoju ispovest u TV emisiji. - Napomenula bih da sam ja taj oglas postavila na platformi jedne agencije za sređivanje kuća i čuvanje dece. Naravno, očekivala sam da su sva moja prava uvažena i da ja ne moram da brinem gde ostavljam svoje lične podatke. U trenutku kada mi je novac baš bio potreban, kao dodatni izvor prihoda upravo se pojavio još jedan posao.