Uživo bura nakon samita Putina i Trampa! Oglasio se Kremlj o sastanku sa Zelenskim, ključni uslov Amerike nije ispunjen: Rusi non-stop provocirali, jedna rečenica je sve bacila u trans

Blic pre 35 minuta
Uživo bura nakon samita Putina i Trampa! Oglasio se Kremlj o sastanku sa Zelenskim, ključni uslov Amerike nije ispunjen: Rusi…

Vladimir Putin i Donald Tramp održali su juče istorijski sastanak na Aljasci. Američki predsednik je poručio da je mnogo toga postignuto, ali nije želeo da otkriva šta tačno, već ne naglasio da će pozvati ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog. Istovremeno, Putin je hvalio odnos sa Trampom i naglasio da postoje osnove za neko rešenje o ratu u Ukrajini.

Sastanak Trampa i Putina trajao je nešto kraće od tri sata. Nakon toga, Putin je veličao potencijale za saradnju Rusije i Amerike, a Tramp je naglasio da ima pomaka, ali ne i dogovora. Sve informacije o dešavanjima nakon istorijskog sastanka pratite uživo na sajtu "Blica". Bela kuća je saopštila danas da je predsednik SAD Donald Tramp nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, imao "duži razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Objavljen prvi intervju Trampa nakon susreta s Putinom, imao je poruku za Zelenskog

Objavljen prvi intervju Trampa nakon susreta s Putinom, imao je poruku za Zelenskog

Danas pre 20 minuta
Putin nije došao samo zbog Trampa: Klečao na grobovima na Aljasci, niko nije znao da će ovo uraditi

Putin nije došao samo zbog Trampa: Klečao na grobovima na Aljasci, niko nije znao da će ovo uraditi

Mondo pre 5 minuta
Američki stelt bombarder B-2 preleće Putinu iznad glave! Novi snimak s Aljaske, ogromni avion stiže uz zaglušujuću buku, Tramp…

Američki stelt bombarder B-2 preleće Putinu iznad glave! Novi snimak s Aljaske, ogromni avion stiže uz zaglušujuću buku, Tramp nije ovo uradio slučajno? (video)

Kurir pre 5 minuta
Trump i Putin kroje budućnost Evrope

Trump i Putin kroje budućnost Evrope

Bloomberg Adria pre 1 sat
Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trampa, objasnili zašto nisu odgovarali na pitanja novinara

Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trampa, objasnili zašto nisu odgovarali na pitanja novinara

Danas pre 1 sat
Stigla prva zvanična reakcija Moskve na samit na Aljasci: Kako je ocenjen sastanak Putina i Trampa

Stigla prva zvanična reakcija Moskve na samit na Aljasci: Kako je ocenjen sastanak Putina i Trampa

Nova pre 1 sat
Tramp i Putin: Ljubazni, ali neodređeni

Tramp i Putin: Ljubazni, ali neodređeni

Dojče vele pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaBela kućaRusijaDonald TrampMelanija Tramp

Svet, najnovije vesti »

Odjeci sastanka Trampa i Putina – rukovanje bez odgovora, "crveni tepih za nasilnika" i očigledna pobeda Rusije

Odjeci sastanka Trampa i Putina – rukovanje bez odgovora, "crveni tepih za nasilnika" i očigledna pobeda Rusije

RTS pre 5 minuta
Istorijski susret Trumpa i Putina - usaglašeno više pitanja, ali ne i kraj rata

Istorijski susret Trumpa i Putina - usaglašeno više pitanja, ali ne i kraj rata

Bloomberg Adria pre 40 minuta
Pao dogovor! Zelenski ide kod Trampa u Vašington, zna se i kad

Pao dogovor! Zelenski ide kod Trampa u Vašington, zna se i kad

Blic pre 0 minuta
Više od 300 ljudi poginulo u poplavama u Pakistanu

Više od 300 ljudi poginulo u poplavama u Pakistanu

RTV pre 25 minuta
Objavljen prvi intervju Trampa nakon susreta s Putinom, imao je poruku za Zelenskog

Objavljen prvi intervju Trampa nakon susreta s Putinom, imao je poruku za Zelenskog

Danas pre 20 minuta