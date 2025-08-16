Uživo bura nakon samita Putina i Trampa! Oglasio se Kremlj o sastanku sa Zelenskim, ključni uslov Amerike nije ispunjen: Rusi non-stop provocirali, jedna rečenica je sve bacila u trans

Vladimir Putin i Donald Tramp održali su juče istorijski sastanak na Aljasci. Američki predsednik je poručio da je mnogo toga postignuto, ali nije želeo da otkriva šta tačno, već ne naglasio da će pozvati ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog. Istovremeno, Putin je hvalio odnos sa Trampom i naglasio da postoje osnove za neko rešenje o ratu u Ukrajini.

Sastanak Trampa i Putina trajao je nešto kraće od tri sata. Nakon toga, Putin je veličao potencijale za saradnju Rusije i Amerike, a Tramp je naglasio da ima pomaka, ali ne i dogovora. Sve informacije o dešavanjima nakon istorijskog sastanka pratite uživo na sajtu "Blica". Bela kuća je saopštila danas da je predsednik SAD Donald Tramp nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, imao "duži razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom