JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

Gradski portal 018 pre 33 minuta  |  redakcija GP018
JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

POPRAVKA KVARA U NASELjU DURLAN U subotu 16. avgusta planira se iskop u ulici Bukovičkoj ulici, kod broja 5.

Zbog popravke priključne veze biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u Bukovičkoj ulici. PLANIRA SE INTERVENCIJA U OPŠTINI PANTELEJ U subotu 16. avgusta planiran je iskop u u ulici Đorđa Andrejevića Kuna, kod broja 2. Zbog popravke priključne veze moguć je prekid vodosnabdevanja od 8 do 15 časova u ulici Đorđa Andrejevića Kuna.
Otvori na gradskiportal018.rs

Povezane vesti »

Intervencije na mreži u Lalincu i na Panteleju

Intervencije na mreži u Lalincu i na Panteleju

Niške vesti pre 2 sata
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

SPREMI SE ZA VIKEND AVANTURU: PRIJAVI SE OVDE I PREUZMI DO 6.500 DINARA BONUSA

SPREMI SE ZA VIKEND AVANTURU: PRIJAVI SE OVDE I PREUZMI DO 6.500 DINARA BONUSA

Pirotske vesti pre 8 minuta
Vozači, oprez: Velike gužve na auto-putevima i prelazima ka ove dve zemlje: Čeka se do sat vremena, oglasio se AMSS

Vozači, oprez: Velike gužve na auto-putevima i prelazima ka ove dve zemlje: Čeka se do sat vremena, oglasio se AMSS

Blic pre 8 minuta
Asfaltiranje sportskog terena u ulici Cara Dušana

Asfaltiranje sportskog terena u ulici Cara Dušana

Glas Šumadije pre 3 minuta
Dobar dan iz Kragujevca!

Dobar dan iz Kragujevca!

Glas Šumadije pre 1 sat
JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

Gradski portal 018 pre 33 minuta