JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

POPRAVKA KVARA U NASELjU DURLAN U subotu 16. avgusta planira se iskop u ulici Bukovičkoj ulici, kod broja 5.

Zbog popravke priključne veze biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u Bukovičkoj ulici. PLANIRA SE INTERVENCIJA U OPŠTINI PANTELEJ U subotu 16. avgusta planiran je iskop u u ulici Đorđa Andrejevića Kuna, kod broja 2. Zbog popravke priključne veze moguć je prekid vodosnabdevanja od 8 do 15 časova u ulici Đorđa Andrejevića Kuna.