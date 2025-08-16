Zbog radova na mreži, pojedini delovi Niša bez vode

U subotu i nedelju, 16. i 17. avgusta, Javno komunalno preduzeće Naissus iz Niša izvešće više intervencija na vodovodnoj mreži, zbog čega će u pojedinim delovima grada i okolnih naselja doći do prekida u snabdevanju vodom.

Kako je najavljeno, u subotu 16. avgusta planirana je popravka u naselju Durlan, u Bukovičkoj ulici kod broja 5, zbog popravke priključne veze od 8 do 15 sati bez vode će biti korisnici u ovoj ulici. Istog dana, u opštini Pantelej, u ulici Đorđa Andrejevića Kuna kod broja 2, radiće se na sanaciji priključne veze, a zbog radova je moguć prekid vodosnabdevanja u istoj ulici, takođe u periodu od 8 do 15 sati. Dan kasnije, u nedelju 17. avgusta, planirana je popravka