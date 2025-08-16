„Koga čuvate“ i „idite na Kosovo“ – parole su demonstranata policiji ispred sedišta leskovačkih naprednjaka

Jugmedia pre 2 sata  |  Đ. Stamenković
„Koga čuvate“ i „idite na Kosovo“ – parole su demonstranata policiji ispred sedišta leskovačkih naprednjaka

Ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) Leskovac večeras se ponovo okupio veliki broj građana koji su istakli nezadovoljstvo radom aktuelne vlasti i ponovo protestvovali protiv nje.

Demonstranti su uzvikivali sada već “tradicionalne” parole: “Ruke su vam krvave”, ‘’Raspišite izbore”, “Koga čuvate”, “Uhapsite Vučića”…. Prostorije SNS, kao i prethodnih dana, bile su pod jakim policijskim obezbeđenjem. Kordon policije, više policijskih kombija i vozila interventne jedinice bilo je moguće videti večeras, a primetan je bio i veći broj policijskih službenika u civilu. “Idite na Kosovo!” glasila je poruka demonstranata koju su u više navrata uputili
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Treći dan protesta širom Srbije (VIDEO, FOTO): Policija bacila suzavce, u Nemanjinoj zapaljeni kontejneri, u Nišu sukobi…

Treći dan protesta širom Srbije (VIDEO, FOTO): Policija bacila suzavce, u Nemanjinoj zapaljeni kontejneri, u Nišu sukobi, policija evakuisala Karleušu iz Loznice

Danas pre 1 sat
Napeta diskusija policijskog komandanta i opozicionog odbornika u Kneza Miloša (VIDEO)

Napeta diskusija policijskog komandanta i opozicionog odbornika u Kneza Miloša (VIDEO)

Danas pre 4 sati
Od „vatrometa“ do tišine: Gde su nestali čuvari SNS prostorija tokom protesta u Novom Sadu?

Od „vatrometa“ do tišine: Gde su nestali čuvari SNS prostorija tokom protesta u Novom Sadu?

Danas pre 8 sati
Oklopna vozila, suzavac, batine, rušenje kancelarija Vučićeve SNS: Regionalni mediji o neredima u Srbiji

Oklopna vozila, suzavac, batine, rušenje kancelarija Vučićeve SNS: Regionalni mediji o neredima u Srbiji

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoLeskovacSrpska napredna strankaSNSIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Treći dan protesta širom Srbije (VIDEO, FOTO): Policija bacila suzavce, u Nemanjinoj zapaljeni kontejneri, u Nišu sukobi…

Treći dan protesta širom Srbije (VIDEO, FOTO): Policija bacila suzavce, u Nemanjinoj zapaljeni kontejneri, u Nišu sukobi, policija evakuisala Karleušu iz Loznice

Danas pre 1 sat
Sukobi policije i demonstranata na protestu u Beogradu

Sukobi policije i demonstranata na protestu u Beogradu

Slobodna Evropa pre 2 sata
Otvoren 31. Sarajevo film festival: Crvenim tepihom svečano prošetali poznati umetnici i glumci

Otvoren 31. Sarajevo film festival: Crvenim tepihom svečano prošetali poznati umetnici i glumci

Blic pre 2 sata
Advokatima uhapšenih u Novom Sadu policija ne dozvoljava 12 sati kontakt sa njima

Advokatima uhapšenih u Novom Sadu policija ne dozvoljava 12 sati kontakt sa njima

Danas pre 2 sata
Vladika Grigorije: Nasilje da prestane, pa da se pošteno izabere demokratska vlast

Vladika Grigorije: Nasilje da prestane, pa da se pošteno izabere demokratska vlast

Beta pre 3 sata