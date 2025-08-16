„Koga čuvate“ i „idite na Kosovo“ – parole su demonstranata policiji ispred sedišta leskovačkih naprednjaka

Ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) Leskovac večeras se ponovo okupio veliki broj građana koji su istakli nezadovoljstvo radom aktuelne vlasti i ponovo protestvovali protiv nje.

Demonstranti su uzvikivali sada već “tradicionalne” parole: “Ruke su vam krvave”, ‘’Raspišite izbore”, “Koga čuvate”, “Uhapsite Vučića”…. Prostorije SNS, kao i prethodnih dana, bile su pod jakim policijskim obezbeđenjem. Kordon policije, više policijskih kombija i vozila interventne jedinice bilo je moguće videti večeras, a primetan je bio i veći broj policijskih službenika u civilu. “Idite na Kosovo!” glasila je poruka demonstranata koju su u više navrata uputili