Bivši fudbaler nastradao u udesu kod Zrenjanina: Savo Delić preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda!

Kurir pre 1 sat
Bivši fudbaler nastradao u udesu kod Zrenjanina: Savo Delić preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, nešto posle ponoći, na putu Zrenjanin–Beograd, poginuo je bivši fudbaler Savo Delić (34) iz Zrenjanina.

Do udesa je došlo u noći između petka i subote, oko 00.40 sati, na pravcu između dve raskrsnice kod sela Perlez, a u nesreći su učestvovala dva putnička vozila koja su se posle silovitog udarca zapalila. Četvoro teško povređenih putnika prevezeno je u Urgentni centar, a vatrogasci su zajedno sa službom Hitne pomoći hitno intervenisali kako bi izvukli preživele iz buktinje. Nažalost, za Savu nije bilo spasa. – Svi smo u šoku… Velika tragedija, još jedan mladi život
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Bivši fudbaler poginuo kod Zrenjanina: Goreli automobili u teškoj nesreći, Savo (34) stradao na mestu

Bivši fudbaler poginuo kod Zrenjanina: Goreli automobili u teškoj nesreći, Savo (34) stradao na mestu

Blic pre 43 minuta
Jezivi detalji tragedije kod Zrenjanina u direktnom sudaru poginio je bivši fudbaler, a vozila su se zapalila

Jezivi detalji tragedije kod Zrenjanina u direktnom sudaru poginio je bivši fudbaler, a vozila su se zapalila

Alo pre 38 minuta
Bio fudbaler, planirao da se ženi: Otkriven identitet mladića koji je stradao u jezivoj nesreći kod Perleza

Bio fudbaler, planirao da se ženi: Otkriven identitet mladića koji je stradao u jezivoj nesreći kod Perleza

Telegraf pre 23 minuta
RTS: Sudarila se tri putnička vozila kod Grljana, poginula jedna osoba

RTS: Sudarila se tri putnička vozila kod Grljana, poginula jedna osoba

NIN pre 1 sat
Bivši fudbaler poginuo u saobraćajnoj nesreći u Zrenjaninu: Automobili se sudarili, pa se zapalili

Bivši fudbaler poginuo u saobraćajnoj nesreći u Zrenjaninu: Automobili se sudarili, pa se zapalili

Mondo pre 53 minuta
Sudar na putu Zaječar–Knjaževac – nastradala jedna osoba, više povređenih

Sudar na putu Zaječar–Knjaževac – nastradala jedna osoba, više povređenih

RTS pre 1 sat
Jedna osoba poginula u teškom udesu kod Zrenjanina, vozila se nakon sudara zapalila

Jedna osoba poginula u teškom udesu kod Zrenjanina, vozila se nakon sudara zapalila

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalZrenjaninsaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

Priveden autoprevoznik Jaćimović, prethodno najavio da će voziti Novosađane večeras na protest u Valjevo

Priveden autoprevoznik Jaćimović, prethodno najavio da će voziti Novosađane večeras na protest u Valjevo

N1 Info pre 8 minuta
Student uhapšen sinoć na protestu pušten da se brani sa slobode

Student uhapšen sinoć na protestu pušten da se brani sa slobode

N1 Info pre 23 minuta
Nožem usmrtio psa o kojem se starala četrdesetdevetogodišnja žena, pa ga bacio u javni bazen

Nožem usmrtio psa o kojem se starala četrdesetdevetogodišnja žena, pa ga bacio u javni bazen

Jugmedia pre 13 minuta
Strahota u Svrljigu: Muškarac ubio štene, pa ga bacio u bazen pun kupača

Strahota u Svrljigu: Muškarac ubio štene, pa ga bacio u bazen pun kupača

Nova pre 23 minuta
Student koji je uhapšen sinoć na protestu pušten da se brani sa slobode

Student koji je uhapšen sinoć na protestu pušten da se brani sa slobode

Nova pre 18 minuta