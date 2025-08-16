Bivši fudbaler nastradao u udesu kod Zrenjanina: Savo Delić preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, nešto posle ponoći, na putu Zrenjanin–Beograd, poginuo je bivši fudbaler Savo Delić (34) iz Zrenjanina.

Do udesa je došlo u noći između petka i subote, oko 00.40 sati, na pravcu između dve raskrsnice kod sela Perlez, a u nesreći su učestvovala dva putnička vozila koja su se posle silovitog udarca zapalila. Četvoro teško povređenih putnika prevezeno je u Urgentni centar, a vatrogasci su zajedno sa službom Hitne pomoći hitno intervenisali kako bi izvukli preživele iz buktinje. Nažalost, za Savu nije bilo spasa. – Svi smo u šoku… Velika tragedija, još jedan mladi život