(Video) Vozilo se prevrnulo na: Auto-putu Teška saobraćajna nesreća između Batočine i Jagodine: Automobil potpuno smrskan

Blic pre 54 minuta
(Video) Vozilo se prevrnulo na: Auto-putu Teška saobraćajna nesreća između Batočine i Jagodine: Automobil potpuno smrskan

Saobraćaj na toj deonici odvija se otežano zbog nesreće Prevrnuto vozilo i rasuti delovi automobila primećeni su na mestu nesreće.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na auto-putu između Batočine i Jagodine. Kako se vidi na Instagram stranici 192, vozilo se prevrnulo, a delovi automobila su rasuti svuda po putu. Kako se navodi, nema povređenih. Policija je na licu mesta. Na ovoj deonici saobraćaj se odvija otežano, pa se apeluje na sve vozače da vožnju prilagode uslovima na putu.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Teška saobraćajna nesreća na: Auto-putu Automobil smrskan do neprepoznatljivosti: Hitna pomoć i policija na licu mesta…

(Video) Teška saobraćajna nesreća na: Auto-putu Automobil smrskan do neprepoznatljivosti: Hitna pomoć i policija na licu mesta

Blic pre 1 sat
(Foto) teška saobraćajna nesreća u Lipovici: Šoferka autobusa potpuno slomljena: Ima povređenih

(Foto) teška saobraćajna nesreća u Lipovici: Šoferka autobusa potpuno slomljena: Ima povređenih

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Jagodinasaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

(Video) Vozilo se prevrnulo na: Auto-putu Teška saobraćajna nesreća između Batočine i Jagodine: Automobil potpuno smrskan

(Video) Vozilo se prevrnulo na: Auto-putu Teška saobraćajna nesreća između Batočine i Jagodine: Automobil potpuno smrskan

Blic pre 54 minuta
(Foto) požar zahvatio porodičnu kuću u Kaću: Izgorelo prizemlje: Hitna pomoć dežurala tokom gašenja

(Foto) požar zahvatio porodičnu kuću u Kaću: Izgorelo prizemlje: Hitna pomoć dežurala tokom gašenja

Blic pre 29 minuta
Mladić upucan u grudi u Beogradu, policija pokrenula akciju „Vihor“

Mladić upucan u grudi u Beogradu, policija pokrenula akciju „Vihor“

Danas pre 59 minuta
(Video) Teška saobraćajna nesreća na: Auto-putu Automobil smrskan do neprepoznatljivosti: Hitna pomoć i policija na licu mesta…

(Video) Teška saobraćajna nesreća na: Auto-putu Automobil smrskan do neprepoznatljivosti: Hitna pomoć i policija na licu mesta

Blic pre 1 sat
Stana pokušala da pobegne i sakrije se od ubice: Potresni detalji zločina kod Babušnice: Napadač je sustigao i udario u glavu…

Stana pokušala da pobegne i sakrije se od ubice: Potresni detalji zločina kod Babušnice: Napadač je sustigao i udario u glavu

Blic pre 2 sata