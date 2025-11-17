(Video) Vozilo se prevrnulo na: Auto-putu Teška saobraćajna nesreća između Batočine i Jagodine: Automobil potpuno smrskan

Saobraćaj na toj deonici odvija se otežano zbog nesreće Prevrnuto vozilo i rasuti delovi automobila primećeni su na mestu nesreće.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na auto-putu između Batočine i Jagodine. Kako se vidi na Instagram stranici 192, vozilo se prevrnulo, a delovi automobila su rasuti svuda po putu. Kako se navodi, nema povređenih. Policija je na licu mesta. Na ovoj deonici saobraćaj se odvija otežano, pa se apeluje na sve vozače da vožnju prilagode uslovima na putu.