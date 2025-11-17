(Foto) požar zahvatio porodičnu kuću u Kaću: Izgorelo prizemlje: Hitna pomoć dežurala tokom gašenja

Dim i vatra bili su vidljivi sa veće razdaljine Uzrok požara još nije poznat i u toku je istraga Večeras je u Omladinskoj ulici u Kaću izbio veliki požar koji je zahvatio porodičnu kuću.

Kako se vidi na snimcima sa lica mesta, vatra i gust dim bili su vidljivi i sa veće razdaljine. Kako se navodi na Instagram stranici "192", na teren su odmah upućena dva vatrogasna vozila, a intervenciju je pratila i ekipa Hitne pomoći koja je dežurala tokom gašenja požara. Prema dostupnim informacijama, u ovom incidentu nema povređenih lica. Uprkos brzoj reakciji vatrogasaca, izgoreo je veliki deo prizemlja kuće. Uzroci izbijanja požara za sada nisu poznati, a