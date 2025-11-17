Mladić upucan u grudi u Beogradu, policija pokrenula akciju „Vihor“

Mladić (24) upucan je u nedelju uveče oko 18.20 u Vukasovićevoj ulici, kada je nepoznata osoba u njega ispalila više hitaca, objavili su mediji.

Kako N1 izveštava, a prema pisanju beogradskih medija, mladić je upucan u trenutku kada je prilazio svom automobilu. On je hitno prebačen u Urgentni centar. Policija intenzivno traga za napadačem, a na snazi je akcija „Vihor“. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je imao periku, a mladića je upucao iz neposredne blizine.