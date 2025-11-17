Upucanom mladiću (24) se bore za život: Poznato u kakvom je stanju: Odmah primljen na reanimaciju

Blic pre 7 sati
Upucanom mladiću (24) se bore za život: Poznato u kakvom je stanju: Odmah primljen na reanimaciju
Mladić U. R. (24) ranjen je u pucnjavi na Kanarevom brdu u Rakovici Nakon napada, prevezen je hitno u Urgentni centar za medicinsku pomoć Mladić U. R. (24) upucan je u sačekuši na Kanarevom brdu u Rakovici, nakon čega je odmah prevezen u Urgentni centar. Kako se saznaje, on je primljen u u Ambulantu reanimacije. - On je primljen na odeljenje reanimacije. Bio je u svesnom stanju kada je doveden u Urgentni centar. Trenutno ga operišu. Životno je ugrožen i lekari se
Danas pre 5 sati
Blic pre 8 sati
Blic pre 8 sati
