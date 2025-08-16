Uspesi zvezde ne bi bili mogući bez vernih navijača: Vladan Milojević pozvao Delije da napune Marakanu za meč protiv Pafosa

FK Crvena zvezda želu ubedljivu pobedu protiv Pafosa u utorak, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Crveno-beli su već prodali 20.000 karata, a plan uprave kluba je da stadion "Rajko Mitić" bude ispunjen do poslednjeg mesta u utorak od 21.00 sat. Delije i navijači Crvene zvezde trebalo bi da stvore atmosferu koja će nositi fudbalere do ubedljivog trijumfa i uneti strah u redove prvaka Kipra Pafosa. Svesni su u Ljutice Bogdana da će 19. i 26. avgusta naspram sebe imati ozbiljnog rivala, klub koji je ovog leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona izbacio Makabi iz