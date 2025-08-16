Hapšenje zbog nelegalne proizvodnje i prodaje narkotika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N.

Đ. (1993) i S. A. (1992) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stanova koje oni koriste, policija je otkrila laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, sa 51 biljkom, bruto težine oko 6 kg, kao i 115 manjih stabljika kanabisa, seme ove biljke i sasušenu marihuanu. Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom