U ovim delovima Srbije će biti vrlo opasno vreme: Još danas vrelina, a onda drastičan preokret

Mondo pre 13 minuta  |  Marina Letić
U ovim delovima Srbije će biti vrlo opasno vreme: Još danas vrelina, a onda drastičan preokret

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano, veoma toplo i sparno uz dnevni razvoj oblačnosti.

U drugom delu dana u brdsko-planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab, promenljivog pravca. Najviša temperatura od 34 do 38 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod podsetio je da je da će danas biti veoma toplo i da su meteorološki uslovi izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme, danas je na snazi u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju. Narandžasto upozorenje, koje označava
