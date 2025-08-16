„JZO hitno da se rasformira, a njen komandant Marko Kričak i ostali koji su odgovorni za iživljavanje nad studentima procesuiraju“

Profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu Biljana Stojković i članica predsedništva Demokratske stranke zatražila je da se Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) hitno rasformira, a njen komandant Marko Kričak i ostali koji su odgovorni za iživljavanje nad studentima, procesuiraju.

Stojković je navela da kao žena ne može da ćuti dok su druge žene zlostavljane, a mlade studentkinje preživljavaju batine i pretnje silovanjem, misleći na studentkinju Nikolinu Sinđelić koja je izjavila gostujući na televiziji N1 da da ju je Marko Kričak, komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) šamarao i udarao joj glavu o zid, govoreći da će da je skine i siluje pred svima. „Dok premijer poziva na ‘mir i deeskalaciju’, pripadnici