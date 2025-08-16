„JZO hitno da se rasformira, a njen komandant Marko Kričak i ostali koji su odgovorni za iživljavanje nad studentima procesuiraju“

Nova pre 54 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
„JZO hitno da se rasformira, a njen komandant Marko Kričak i ostali koji su odgovorni za iživljavanje nad studentima…

Profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu Biljana Stojković i članica predsedništva Demokratske stranke zatražila je da se Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) hitno rasformira, a njen komandant Marko Kričak i ostali koji su odgovorni za iživljavanje nad studentima, procesuiraju.

Stojković je navela da kao žena ne može da ćuti dok su druge žene zlostavljane, a mlade studentkinje preživljavaju batine i pretnje silovanjem, misleći na studentkinju Nikolinu Sinđelić koja je izjavila gostujući na televiziji N1 da da ju je Marko Kričak, komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) šamarao i udarao joj glavu o zid, govoreći da će da je skine i siluje pred svima. „Dok premijer poziva na ‘mir i deeskalaciju’, pripadnici
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

SRCE: Prijava protiv policijskoj komandanta zbog zlostavljanja studentkinje i pretnji silovanjem

SRCE: Prijava protiv policijskoj komandanta zbog zlostavljanja studentkinje i pretnji silovanjem

Bujanovačke pre 24 minuta
Uhapšen muškarac zbog ometanja policije! Pretresali mu kuću nakon što je njegov rođak zapalio kapiju tužioca u Paraćinu, on ih…

Uhapšen muškarac zbog ometanja policije! Pretresali mu kuću nakon što je njegov rođak zapalio kapiju tužioca u Paraćinu, on ih psovao i vređao!

Kurir pre 14 minuta
Crta podnela tri krivične prijave u vezi sa protestima u Novom Sadu, Beogradu i Vrbasu

Crta podnela tri krivične prijave u vezi sa protestima u Novom Sadu, Beogradu i Vrbasu

N1 Info pre 1 sat
SRCE: Krivične prijave protiv Marka Krička zbog zlostavljanja i polnog uznemiravanja

SRCE: Krivične prijave protiv Marka Krička zbog zlostavljanja i polnog uznemiravanja

N1 Info pre 1 sat
Crta podnela tri krivične prijave u vezi sa protestima u Novom Sadu, Beogradu i Vrbasu

Crta podnela tri krivične prijave u vezi sa protestima u Novom Sadu, Beogradu i Vrbasu

Danas pre 1 sat
Crta podnela tri krivične prijave u vezi sa protestima u Novom Sadu, Beogradu i Vrbasu

Crta podnela tri krivične prijave u vezi sa protestima u Novom Sadu, Beogradu i Vrbasu

Radio 021 pre 1 sat
CRTA podnela tri krivične prijave u vezi sa protestima u Novom Sadu, Beogradu i Vrbasu

CRTA podnela tri krivične prijave u vezi sa protestima u Novom Sadu, Beogradu i Vrbasu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaBiljana StojkovićMarko Kričak

Politika, najnovije vesti »

Vremenska prognoza Srbije: Vrelo i suvo vreme danas, promena i pad temperature od nedelje

Vremenska prognoza Srbije: Vrelo i suvo vreme danas, promena i pad temperature od nedelje

Naslovi.ai pre 45 minuta
„Strah je promenio stranu“: Gubi li Vučić građanski rat?

„Strah je promenio stranu“: Gubi li Vučić građanski rat?

Danas pre 44 minuta
Vučić: Samo da se ne iznenade izborima, pa da kažu da su prerano

Vučić: Samo da se ne iznenade izborima, pa da kažu da su prerano

Jugmedia pre 19 minuta
SRCE: Prijava protiv policijskoj komandanta zbog zlostavljanja studentkinje i pretnji silovanjem

SRCE: Prijava protiv policijskoj komandanta zbog zlostavljanja studentkinje i pretnji silovanjem

Bujanovačke pre 24 minuta
Brnabić: "Blokaderi pokazali da je njihova vizija nasilje"

Brnabić: "Blokaderi pokazali da je njihova vizija nasilje"

NIN pre 14 minuta