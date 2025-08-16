Ministar zdravlja demantovao da se 16-godišnjem detetu povređenom u Valjevu bore za život

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar demantovao je danas navode da je 16-godišnje dete povređeno na protestu u Valjevu, nakon što su se pojavile tvrdnje da mu se bore za život nakon što ga je pretukla policija ili da je preminulo.

"Ne postoji normalan čovek u Srbiji koji ne zna da kada dete ima 16 godina, ispod 18 godina, i da je bilo šta teže - to dete ide u dečju bolnicu. U Beogradu imamo Tiršovu i Institut za majku i dete, kao i dečje odeljenje u Valjevu", rekao je Lončar novinarima. Naveo je da "ne postoji normalan čovek" koji dete u takvom stanju ne bi odveo u neku od tih bolnica, jer privatnih bolnica sa dozvolom da leče životno ugroženu decu u Srbiji - nema. Prema njegovim rečima, svi