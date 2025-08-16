Ministar zdravlja demantovao da se 16-godišnjem detetu povređenom u Valjevu bore za život

Novi magazin pre 11 minuta  |  Beta
Ministar zdravlja demantovao da se 16-godišnjem detetu povređenom u Valjevu bore za život

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar demantovao je danas navode da je 16-godišnje dete povređeno na protestu u Valjevu, nakon što su se pojavile tvrdnje da mu se bore za život nakon što ga je pretukla policija ili da je preminulo.

"Ne postoji normalan čovek u Srbiji koji ne zna da kada dete ima 16 godina, ispod 18 godina, i da je bilo šta teže - to dete ide u dečju bolnicu. U Beogradu imamo Tiršovu i Institut za majku i dete, kao i dečje odeljenje u Valjevu", rekao je Lončar novinarima. Naveo je da "ne postoji normalan čovek" koji dete u takvom stanju ne bi odveo u neku od tih bolnica, jer privatnih bolnica sa dozvolom da leče životno ugroženu decu u Srbiji - nema. Prema njegovim rečima, svi
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Lončar: Nije tačno da je povređeno dete od 16 godina i da mu otkazuju bubrezi

Lončar: Nije tačno da je povređeno dete od 16 godina i da mu otkazuju bubrezi

Danas pre 51 minuta
Lončar: Nije tačno da je povređeno dete od 16 godina i da mu otkazuju bubrezi

Lončar: Nije tačno da je povređeno dete od 16 godina i da mu otkazuju bubrezi

Nova pre 16 minuta
Lončar optužio medije među kojima i N1 za objavljivanje lažnih vesti

Lončar optužio medije među kojima i N1 za objavljivanje lažnih vesti

N1 Info pre 1 sat
Lončar optužio medije među kojima i N1 za objavljivanje lažnih vesti

Lončar optužio medije među kojima i N1 za objavljivanje lažnih vesti

Cenzolovka pre 1 sat
Lončar: U bolnici u Valjevu su četiri učesnika protesta, izlaze danas i sutra, podnećemo krivične prijave zbog širenja panike…

Lončar: U bolnici u Valjevu su četiri učesnika protesta, izlaze danas i sutra, podnećemo krivične prijave zbog širenja panike

RTS pre 1 sat
Lončar: U bolnici u Valjevu četiri učesnika protesta, izlaze danas i sutra, sve drugo je laž

Lončar: U bolnici u Valjevu četiri učesnika protesta, izlaze danas i sutra, sve drugo je laž

RTV pre 2 sata
"Četvoro lica lakše: PovreÐeno, do sutra izlaze iz bolnice" Oglasio se Lončar o stanju povređenih posle sukoba sa policijom u…

"Četvoro lica lakše: PovreÐeno, do sutra izlaze iz bolnice" Oglasio se Lončar o stanju povređenih posle sukoba sa policijom u Valjevu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborValjevoInstitut za majku i deteZlatibor Lončar

Društvo, najnovije vesti »

ANEM: Krivična prijava zbog pretnji upućenih Magločistaču

ANEM: Krivična prijava zbog pretnji upućenih Magločistaču

Danas pre 51 minuta
Studenti objavili mapu lokacija za protest u Beogradu

Studenti objavili mapu lokacija za protest u Beogradu

Danas pre 26 minuta
Pad i uspon srpskog stendapa: Počelo je od Ljube Moljca, Neše Leptira, Bore Čorbe i Đorđa Balaševića

Pad i uspon srpskog stendapa: Počelo je od Ljube Moljca, Neše Leptira, Bore Čorbe i Đorđa Balaševića

Danas pre 6 minuta
Gotovo trećina putnika koristi AI za planiranje svojih putovanja

Gotovo trećina putnika koristi AI za planiranje svojih putovanja

Danas pre 46 minuta
Vučić je ovih dana krenuo u novu kampanju

Vučić je ovih dana krenuo u novu kampanju

Danas pre 41 minuta