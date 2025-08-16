Dnevni horoskop za 16. avgust 2025: Blizanci u centru pažnje, Škorpija se hvata u koštac sa izazovom, a vi?

OVAN Dnevni horoskop za 16. avgust 2025. godine kaže da ćete početi dan vedro i sa puno entuzijazma. Bićete spremni da preuzmete inicijativu u svemu, posebno tamo gde vam je ranije falilo hrabrosti. Vaša energija može pozitivno uticati na odnose s bližnjima, ali pripazite na nagle reakcije i reči koje bi mogle povrediti. BIK Osećaj mira i sigurnosti pratiće vas tokom celog dana. Sve što radite ići će glatko, a vaša intuicija biće od velike koristi. Dan je savršen