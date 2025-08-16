Poverenica: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni

Ozon press pre 49 minuta
Poverenica: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je danas da do sukoba na ulicama dolazi jer je poverenje građana izgubljeno i „ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, jer im zaštitu nisu pružili oni koji su obavezni da to učine“. „Nejednako tretiranje građana, davanje prednosti jednih nad drugima, stvara ogorčenje, bes, tenzije čije dramatično teške oblike upravo proživljavamo“, navela je Janković u saopštenju. Čačanka Brankica Janković Ona je povodom
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Ana Brnabić pobesnela zbog izjava poverenice Janković da „ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, jer im zaštitu nisu pružili oni…

Ana Brnabić pobesnela zbog izjava poverenice Janković da „ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, jer im zaštitu nisu pružili oni koji su obavezni da to čine“

Nova pre 44 minuta
Brnabić o poverenici: Izjave osobe kojoj treba novi posao, jer joj ističe mandat

Brnabić o poverenici: Izjave osobe kojoj treba novi posao, jer joj ističe mandat

NIN pre 39 minuta
Janković: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su dužni

Janković: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su dužni

NIN pre 44 minuta
Poverenica poručila da je neprihvatljiva retorika nasilja i podsticanje atmosfere straha, reagovala Brnabić

Poverenica poručila da je neprihvatljiva retorika nasilja i podsticanje atmosfere straha, reagovala Brnabić

Radio 021 pre 1 sat
Anu Brnabić pogodila izjava poverenice: Poručila da je to osoba kojoj treba novi posao

Anu Brnabić pogodila izjava poverenice: Poručila da je to osoba kojoj treba novi posao

N1 Info pre 1 sat
Brnabić o poverenici: Izjave osobe kojoj treba novi posao, jer joj ističe mandat

Brnabić o poverenici: Izjave osobe kojoj treba novi posao, jer joj ističe mandat

Danas pre 1 sat
Poverenica: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni

Poverenica: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Infrastruktura železnice Srbije instalirala mernu opremu u Prokopu za praćenje bezbednosti konstrukcije

Infrastruktura železnice Srbije instalirala mernu opremu u Prokopu za praćenje bezbednosti konstrukcije

Naslovi.ai pre 0 minuta
Studenti se opraštaju od preminulog kolege iz Mauritanije i prikupljaju pomoć za sahranu

Studenti se opraštaju od preminulog kolege iz Mauritanije i prikupljaju pomoć za sahranu

Glas Šumadije pre 4 minuta
Infrastrukture železnica Srbije: Nije detektovano nikakvo pomeranje ploče na Prokopu

Infrastrukture železnica Srbije: Nije detektovano nikakvo pomeranje ploče na Prokopu

Danas pre 14 minuta
Infrastruktura železnice Srbije: Prokop potpuno bezbedan za korišćenje i saobraćaj

Infrastruktura železnice Srbije: Prokop potpuno bezbedan za korišćenje i saobraćaj

RTV pre 14 minuta
Studenti u blokadi: Student Luka je konačno slobodan, dolazi vreme odgovornosti i borbe

Studenti u blokadi: Student Luka je konačno slobodan, dolazi vreme odgovornosti i borbe

Danas pre 4 minuta