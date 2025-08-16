Putin: Sukob u Ukrajini se ne bi ni desio da je Tramp bio predsednik SAD

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je siguran da do sukoba u Ukrajini ne bi ni došlo da je Donald Tramp u tom trenutku bio predsednik SAD. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare s američkim liderom, nakon sastanka na Aljasci, izjavio da sukob u Ukrajini treba da se okonča što pre, ali da njegovo rešenje mora biti dugoročno.

„Uvek smo smatrali i smatramo da nam je ukrajinski narod bratski, o tome sam mnogo puta govorio, koliko god da to čudno zvuči u sadašnjim uslovima. Imamo zajedničke korene i sve što se događa za nas je tragedija i teška bol“, rekao je ruski predsednik. Tramp razume nacionalne interese Rusije Putin je izjavio da su razgovori s američkim kolegom protekli u konstruktivnoj atmosferi, uz uzajamno poštovanje, i dodao da Rusija vidi da predsednik SAD Donald Tramp i