Dvojica demonstranata na saslušanju priznala napade na policajce

BEOGRAD - Dvojica demonstranata danas su na saslušanju priznala krivicu za napade na policajce tokom protesta u Beogradu 14. avgusta i zaključili sporazume sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu na osnovu kojih će biti osuđeni na uslovne i novčane kazne zatvora, rečeno je u tom tužilaštvu za Tanjug.

Srđan Đ. (54) iz Beograda priznao je krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i 11 meseci sa rokom proveravanja od četiri godine i novčanu kaznu od 10.000 dinara. On je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 22.45 časova na raskrsnici ulica Bulevar Mihaila Pupina i Džona Kenedija vršio nasilje na javnom skupu, tako što je limenkom piva gađao policijske službenike u kordonu i fizički se