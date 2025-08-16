Valjevo: Uhapšen zbog lažne vesti o smrti demonstranta

Serbian News Media pre 50 minuta
Valjevo: Uhapšen zbog lažne vesti o smrti demonstranta

Valjevska policija uhapsila je šezdesetjednogodišnjeg S.

M. pod sumnjom da je putem društvenih mreža širio dezinformacije, izazivajući paniku. Osumnjičeni je, kako se navodi, u video-snimku objavljenom na internetu, lažno tvrdio da je preminuo jedan od učesnika demonstracija održanih 14. avgusta u Valjevu. Policijska uprava Valjevo saopštila je da je S. M. osumnjičen za krivično delo izazivanje panike i nereda. Prema saopštenju, on je u svom video zapisu izneo neistinite informacije o tome da je maloletni mladić, koji je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

N1 Info pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za ubijanje i zlostavljanje životinja

Uhapšen osumnjičeni za ubijanje i zlostavljanje životinja

N1 Info pre 1 sat
HAPŠENJE: NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ŠIRIO NEISTINITE INFORMACIJE DA JE PRETUČENI MLADIĆ PREMINUO

HAPŠENJE: NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ŠIRIO NEISTINITE INFORMACIJE DA JE PRETUČENI MLADIĆ PREMINUO

Valjevska posla pre 2 sata
MUP: Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

MUP: Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

RTV pre 3 sata
MUP Valjevo: “Uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazvanje panike i nereda”

MUP Valjevo: “Uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazvanje panike i nereda”

Valjevska posla pre 3 sata
Tvrdio putem mreža da je maloletni mladić nasmrt pretučen tokom blokade u Valjevu Uhapšen muškarac iz Mionice zbog izazivanja…

Tvrdio putem mreža da je maloletni mladić nasmrt pretučen tokom blokade u Valjevu Uhapšen muškarac iz Mionice zbog izazivanja panike

Kurir pre 3 sata
Uhapšen osumnjičeni za širenje dezinformacija da je u Valjevu maloletni demonstrant pretučen na smrt

Uhapšen osumnjičeni za širenje dezinformacija da je u Valjevu maloletni demonstrant pretučen na smrt

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetMUPValjevoprotesti

Politika, najnovije vesti »

Garež i srča na sve strane: Ovako izgledaju zapaljene prostorije SNS u Valjevu (foto,video)

Garež i srča na sve strane: Ovako izgledaju zapaljene prostorije SNS u Valjevu (foto,video)

Blic pre 5 minuta
Tepić u otvorenom pismu Brnabić: Vaše ćutanje na napad na kolegu Mitrovića je saučesništvo

Tepić u otvorenom pismu Brnabić: Vaše ćutanje na napad na kolegu Mitrovića je saučesništvo

Danas pre 2 sata
Odluka da se Vesiću i Momiroviću zatvorski pritvor zameni kućnim pod lupom stručnjaka: "Politički potez, otvara mnoga pitanja"…

Odluka da se Vesiću i Momiroviću zatvorski pritvor zameni kućnim pod lupom stručnjaka: "Politički potez, otvara mnoga pitanja"

N1 Info pre 50 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, lokalni pljuskovi i grmljavina, sutra svežije i nestabilno vreme sa kišom

Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, lokalni pljuskovi i grmljavina, sutra svežije i nestabilno vreme sa kišom

Naslovi.ai pre 35 minuta
Incidenti u Valjevu i Novom Sadu, protesti u više gradova

Incidenti u Valjevu i Novom Sadu, protesti u više gradova

RTV pre 10 minuta