Valjevo: Uhapšen zbog lažne vesti o smrti demonstranta

Valjevska policija uhapsila je šezdesetjednogodišnjeg S.

M. pod sumnjom da je putem društvenih mreža širio dezinformacije, izazivajući paniku. Osumnjičeni je, kako se navodi, u video-snimku objavljenom na internetu, lažno tvrdio da je preminuo jedan od učesnika demonstracija održanih 14. avgusta u Valjevu. Policijska uprava Valjevo saopštila je da je S. M. osumnjičen za krivično delo izazivanje panike i nereda. Prema saopštenju, on je u svom video zapisu izneo neistinite informacije o tome da je maloletni mladić, koji je