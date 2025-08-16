HAPŠENJE: NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ŠIRIO NEISTINITE INFORMACIJE DA JE PRETUČENI MLADIĆ PREMINUO

Valjevska posla pre 4 sati
HAPŠENJE: NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ŠIRIO NEISTINITE INFORMACIJE DA JE PRETUČENI MLADIĆ PREMINUO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, Policijske stanice Mionica, identifikovali su i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mionici, uhapsili S.

M. (1964) iz Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazvanje panike i nereda, saopšteno je iz Policijske uprave Valjevo. “On se sumnjiči da je u video zapisu koji je podelio na jednoj društvenoj mreži, izneo neistinite informacije da je maloletni mladić, učesnik neprijavljenog javnog okupljanja 14. avgusta u Valjevu, pretučen na smrt i preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti
