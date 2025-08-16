Kadeti Srbije su šampioni Evrope u košarci!

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Ognjen Bojić
Kadeti Srbije su šampioni Evrope u košarci!

Košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 16 godina prvak je Evrope za 2025. godinu, pošto je u finalu u Tbilisiju savladala Litvaniju rezultatom 99:86.

Selekciju Srbije u finalu predvodio je trio koji čine Petar Bjelica (25 poena, 9 skokova), Ognjen Simjanovski (22 poena, 5 skokova, 6 asistencija, 4 ukradene lopte) i Nikola Kusturica (18 poena, 14 skokova, 8 asistencija, 5 ukradenih lopti i 2 blokade). Istakli su se još i Luka Pavlović, Lazar Miličić – sin bivšeg srpskog košarkaša Darka Miličića – i Vaso Šaponjić sa po 8 poena. Srbija je na taj način ponela i prvo odličje u konkurenciji mladih košarkaša ovog leta.
Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoSlovenijaGruzijaGrčkaLitvanijaYouTubeSrbija LitvanijaTurska

