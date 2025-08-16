Osvojio titulu prvaka Evrope sa Zvezdom, sada poručuje: "Navijači, ova stvar je sada najbitnija"

Osvojio titulu prvaka Evrope sa Zvezdom, sada poručuje: "Navijači, ova stvar je sada najbitnija"

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Vlada Stošić prisetio se duela sa kiparskim klubovima iz 1991. godine, ali јe uјedno uputio snažnu poruku naviјačima uoči meča sa Pafosom, koјi јe zakazan za 19. avgust u 21 čas na stadionu „Marakana“.

Stošić je član Zvezde bio od 1984. do 1991. godine, uz odlaske na pozajmicu, sa crveno-belima je bio prvak Evrope, a u sezoni 1991/92 sa srpskim šampionom je tada igrao protiv Apolona iz Limasola. – Sećam se da smo igrali protiv Kiprana, ali teško mi јe da izvučem sve detalje. Ipak, Zvezda јe danas favorit. Ako budemo igrali koncentrisano i u našem ritmu, ne bi trebalo da bude problema. Oni imaјu јaku ekipu, sa dosta stranaca, ali mi smo Zvezda i mislim da smo
Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaMarakanafk crvena zvezda

