Erdogan saopštio: Razgovor Putina i Trampa dao podsticaj naporu da se okonča rat u Ukrajini

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da su razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na Aljasci dali novi podsticaj u naporima da se okonča rat u Ukrajini.

-Pozdravljamo samit sa Aljaske. Nadamo se da će novi proces, uz učešće predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, postaviti temelje trajnog mira, rekao je Erdogan, prenosi TRT. Kako je naveo, Turska je spremna da pruži svaki oblik podrške uspostavljanju primirja. Predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su sinoć na Aljasci nakon čega su saopštili da je ostvaren veliki napredak, da je