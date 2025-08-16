Fico: Pozdravljam proces za okončanje rata

Vesti online pre 2 sata  |  Politika (K.D.)
Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da pozdravlja proces koji su predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin započeli na Aljasci o okončanju rata u Ukrajini, navodeći da će naredni dani pokazati da li će velike zemlje Evropske unije to podržati.

“Predsednici su pokrenuli vitalni proces na Aljasci”, naveo je Fico u izjavi objavljenoj na Fejsbuku. Fico je istakao da će naredni dani pokazati da li će “veliki igrači” u EU podržati ovaj proces ili će se, kako je naveo, “nastaviti neuspešna evropska strategija pokušaja slabljenja Rusije” kroz sukob u Ukrajini slanjem finansijske, političke i vojne pomoći Kijevu.
