Dolazi nam strašni polarni vrtlog iz Evrope Na jedan dan će biti baš vrelo, a onda sledi ogromna promena

Meteorolog Ivan Ristić izjavio je da je danas počelo osveženje koje će ispratiti kiša i trajaće do četvrtka, kada će temperatura ponovo iznositi više od 35 stepeni, nakon čega u petak ponovo dolaze oblaci, kiša i osetan pad temperature

Ristić je istakao da će vreme danas biti promenljivo sa povremenim pljuskovima, koji će biti izraženi u popodnevnim i večernjim časovima. "U četvrtak je ponovo temperatura preko 35 stepeni, na jedan dan će biti ono baš vrelo, možda opet u Beogradu 37 stepeni, a onda u petak dolazi polarni vrtlog, polarni front. U Evropu se ispušta hladan vazduh sa severa, polarni vrtlog, prvi put ovog leta i donosi to jače zahlađenje, tako da u petak dolaze oblaci, kiša i osetan