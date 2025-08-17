Napadnuta elektrana u glavnom gradu Jemena Odjekivale eksplozije, onesposobljeno nekoliko generatora

Alo pre 1 sat
Napadnuta elektrana u glavnom gradu Jemena Odjekivale eksplozije, onesposobljeno nekoliko generatora

Izraelska mornarica izvršila je jutros napad na elektranu južno od glavnog grada Jemena, Sane, kojim upravljaju jemenski pobunjenici Huti, rekao je izraelski vojni zvaničnik

To je drugi put da je izraelska mornarica izvršila napad na Jemen, nakon napada u junu na luku Hodejda koju kontrolišu Huti, preneo je Tajms of Izrael. Prethodno je televizija Al Masira, koju kontrolišu Huti, javila da je tokom noći pogođena eektrana u blizini Sane, navodeći da je u pitanju "agresija". Prethodno su stanovnici Sane prijavili da su se u tom gradu začule najmanje dve eksplozije. Televizija je navela da je onesposobljeno nekoliko generatora u
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Izraelska vojska napala elektranu u Jemenu

Izraelska vojska napala elektranu u Jemenu

RTV pre 1 sat
(Video): Izraelska mornarica napala elektranu u Jemenu, odjekivale eksplozije: "Ovo je agresija"

(Video): Izraelska mornarica napala elektranu u Jemenu, odjekivale eksplozije: "Ovo je agresija"

Blic pre 48 minuta
Pakao nad prestonicom: Padaju bombe na glavni grad; Odjekuju eksplozije; Pogođena elektrana FOTO/VIDEO

Pakao nad prestonicom: Padaju bombe na glavni grad; Odjekuju eksplozije; Pogođena elektrana FOTO/VIDEO

B92 pre 34 minuta
Ovo će biti srednji kurs dinara za evro u ponedeljak

Ovo će biti srednji kurs dinara za evro u ponedeljak

Blic pre 1 sat
Izraelska vojska potvrdila da je napala elektranu u Jemenu

Izraelska vojska potvrdila da je napala elektranu u Jemenu

Telegraf pre 1 sat
Najnovija odluka danas stupa na snagu Oglasila se Narodna banka Srbije

Najnovija odluka danas stupa na snagu Oglasila se Narodna banka Srbije

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaIzraelNarodna Banka Srbijekurs dinaraJemenDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Ova srpska banja je ponovo hit destinacija

Ova srpska banja je ponovo hit destinacija

Kamatica pre 9 minuta
MMF predlaže da se cene struje u Srbiji „koriguju“ jednom godišnje – prvo poskupljenje stiže u oktobru

MMF predlaže da se cene struje u Srbiji „koriguju“ jednom godišnje – prvo poskupljenje stiže u oktobru

Nova pre 9 minuta
Univerzitet u Beogradu među 500 najboljih na Šangajskoj listi

Univerzitet u Beogradu među 500 najboljih na Šangajskoj listi

Kamatica pre 1 sat
Izraelska vojska napala elektranu u Jemenu

Izraelska vojska napala elektranu u Jemenu

RTV pre 1 sat
Direktor Instituta „Vinča“: Da ostavimo u amanet sigurne izvore energije

Direktor Instituta „Vinča“: Da ostavimo u amanet sigurne izvore energije

Vreme pre 58 minuta