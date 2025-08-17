Napadnuta elektrana u glavnom gradu Jemena Odjekivale eksplozije, onesposobljeno nekoliko generatora

Izraelska mornarica izvršila je jutros napad na elektranu južno od glavnog grada Jemena, Sane, kojim upravljaju jemenski pobunjenici Huti, rekao je izraelski vojni zvaničnik

To je drugi put da je izraelska mornarica izvršila napad na Jemen, nakon napada u junu na luku Hodejda koju kontrolišu Huti, preneo je Tajms of Izrael. Prethodno je televizija Al Masira, koju kontrolišu Huti, javila da je tokom noći pogođena eektrana u blizini Sane, navodeći da je u pitanju "agresija". Prethodno su stanovnici Sane prijavili da su se u tom gradu začule najmanje dve eksplozije. Televizija je navela da je onesposobljeno nekoliko generatora u