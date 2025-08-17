Tiknizjan progovorio srpski i pozvao "Delije" VIDEO

Fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan pozvao je navijače da podrže tim protiv Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona.

Zvezda u utorakk od 21.00 dočekuje tim sa Kipra na stadionu "Rajko Mitić". "Hoću svoju prvu Ligu šampiona sa Zvedzom, vi ste mi potrebni za to. Cigani, vidimo se u utorak", rekao je Tiknizjan. Pafos, poslednja prepreka Crvene zvezde na putu do grupne faze Lige šampiona, u prethodnoj rundi eliminisao je Dinamo iz Kijeva. Sa druge strene, Zvezda kje bila bolja od poljskoh Leha.