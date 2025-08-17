BBC vesti na srpskom

Preminuo Terens Stamp, negativac iz filmova o Supermenu, u 87. godini

Engleski glumac nominovan za Oskara stekao je slavu 1960-ih, igrajući u brojnim filmovima tokom šest decenija duge karijere.

BBC News pre 1 sat  |  Džesika Ronsli - BBC njuz
Close up headshot of Terence Stamp
Getty Images

Terens Stamp, engleski glumac koji je igrao glavnog negativca, generala Zoda, u filmovima o Supermenu, preminuo je u 87. godini života.

U karijeri dugoj šest decenija, glumio je u filmovima poput „Avanture Prisile, kraljice pustinje“, „Daleko od razuzdane gomile" i „Valkira“, a bio je nominovan i za nagradu Oskar.

Stamp je umro u nedelju ujutru, potvrdila je njegova porodica za novinsku agenciju Rojters.

„Za sobom je ostavio izvanredan opus, kako kao glumac, tako i kao pisac, koji privlačiti ljude i u godinama koje dolaze“, naveli su u saopštenju.

Rođen je u Stepniju, istočnom Londonu, u radničkoj porodici 22. jula 1938. godine.

Pohađao je gimnaziju pre nego što je započeo karijeru u sektoru oglasa i reklamiranja.

Po dobijanju stipendije za glumačku školu, slavu je stekao tokom 1960-ih, debitantskom glavnom ulogom u filmu o „Biliju Badu“ iz 1962. godine, navinom mladom mornaru u 18. veku.

Stamp je nominovan za Oskara za najboljeg sporednog glumca i Zlatni globus za najboljeg novajliju u branši.

Ubrzo je stekao ime igrajući negativca, posebno zapaženog u filmovima „Supermen“ i „Supermen II“ kao general Zod, ali i narednik Troj u filmu „Daleko od razuzdane gomile“ iz 1967. godine.

(BBC News, 08.17.2025)

