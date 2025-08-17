Glumac Terens Stemp preminuo u 87. godini

Radio 021 pre 4 sati
Glumac Terens Stemp preminuo u 87. godini

Glumac Terens Stemp, poznat po ulozi negativca u filmu o Supermenu, preminuo je u 87. godini.

Ovaj engleski glumac imao je karijer dugu šest decenija na filmu, javlja Bi-Bi-Si (BBC). Stemp koji je bio nominovan za Oskara glumio je u filmovima kao što su Avanture Prisile, Kraljica pustinje, Daleko od raspomamljene gomile i Valkira, a takođe je igrao i glavnog negativca, generala Zoda, u filmovima o Supermenu. Stemp je preminuo danas ujutru, saopštila je njegova porodica. "Ostavio je za sobom izvanredan opus, kako kao glumac, tako i kao pisac, koji će
