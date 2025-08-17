Da li je dokument o samitu na Aljasci zaboravljen u hotelu? Hitno se oglasila Bela kuća, evo šta su poručili

Da li je dokument o samitu na Aljasci zaboravljen u hotelu? Hitno se oglasila Bela kuća, evo šta su poručili

Bela kuća oglasila se saopštenjem nakon što je američki Nacionalni javni radio (NPR) objavio izveštaj o tome da su papiri o samitu na Aljasci pronađeni na štampaču u jednom hotelu uoči sastanka lidera SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, nazvavši ove navode smešnim.

"Smešno je da je NPR objavio jelovnik na više strana i to nazvao "bezbednosnim propustom". Zbog ovakve vrste samoproglašenog "istraživačkog novinarstva" niko ih ne shvata ozbiljno i zahvaljujući predsedniku Trampu više se ne finansiraju od novca poreskih obveznika", saopštila je portparolka Bele kuće Ana Keli, preneo je ABC News. Nacionalni javni radio preneo je nešto ranije da je dokument od osam strana, koji su po svemu sudeći sačinili američki zvaničnici,
