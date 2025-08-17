Bela kuća odbacila navode da je došlo do bezbednostog propusta tokom susreta Trampa i Putina

Bela kuća oglasila se saopštenjem nakon što je američki Nacionalni javni radio (NPR) objavio izveštaj o tome da su papiri o samitu na Aljasci pronađeni na štampaču u jednom hotelu uoči sastanka lidera SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, nazvavši ove navode "smešnim". - Smešno je da je NPR objavio jelovnik na više strana i to nazvao "bezbednosnim propustom". Zbog ovakve vrste samoproglašenog "istraživačkog novinarstva" niko ih ne shvata ozbiljno i