"Donećemo odluku o referendumu": Dodik: Na teritoriji RS neće biti održani nikakvi izbori

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će Narodna skupština Republike Srpske doneti odluku da na teritoriji RS neće biti održani bilo kakvi izbori.

- Nijedna škola, Dom kulture, neće moći da se koriste za održavanje izbora. Bilo kakvo učešće ljudi u biračkim odborima povodom tih izbora, izmenićemo zakone i donećemo da je to deo krivične odgovornosti za rušenje ustavnog poretka RS-a. Na taj način ćemo reći ljudima da se drže po strani. Postoji niz stvari koje ćemo činiti po tom pitanju. To su legitimni procesi - istakao je Dodik za RTRS. Dodik je još jednom ponovio kako SNSD i koalicioni partneri neće