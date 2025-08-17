Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Beta pre 2 sata

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da će Narodna skupština RS doneti odluku da na teritoriji ovog bh. entiteta neće biti održani prevremeni predsednički izbori, a posle toga i odluku o održavanju referenduma o tome da li građani priznaju odluku Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu se oduzme predsednički mandat.

“Nijedna škola, dom kulture, neće moći da se koriste za održavanje izbora. Bilo kakvo učešće ljudi u biračkim odborima povodom tih izbora, izmenićemo zakone i donećemo da je to deo krivične odgovornosti za rušenje ustavnog poretka RS”, rekao je Dodik, gostujući u jutarnjem programu Radio-televizije RS (RTRS).

Dodao je da Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), čiji je lider, neće učestvovati na tim izborima, kao ni njihovi koalicioni partneri.

"Koliko vidim to najavljuje i PDP, ovi drugi (ostale opozicione stranke) kao hoće. Želim samo da im kažem da su ti izbori besmisleni i da se neće desiti", istakao je Dodik.

Ako Apelaciono veće Suda BiH odbije žalbu Dodikove odbrane na odluku CIK-a da mu posle izricanja pravosnažne osuđujuće presude, kojom mu je na šest godina zabranjeno političko delovanje, oduzme predsednički mandat, državna izborna komisija je po zakonu obavezna da u roku od 90 dana raspiše prevremene izbore za predsednika RS.

Dodik je dalje naveo da će "posle bojkota izbora, Narodna skupština RS doneti odluku o referendumu na kojem će se građani izjasniti da li podržavaju da neizabrani stranac donosi odluke i urušava ustavni poredak RS i da neustavni Sud svojim odlukama može da smeni demokratski izabrane predstavnike institucija RS".

"Mi očekujemo veliko ‘ne’. Taj referendum neće rešiti pitanje same presude, oni će to ignorisati, reći će idemo dalje. Na bazi tog ignorisanja mi ćemo praviti naše političke pretpostavke, zato sam najavio seriju referenduma", kazao je on.

Dodao je da je pre deset godina govorio o tome da će se stvari u BiH rešiti referendumom, ističući da će referendum o tome da li on ostaje predsednik RS biti "jedan od sudbinskih referenduma", posle kojeg će uslediti i drugi, koji će "izvući RS iz smrtnog zagrljaja BiH".

Vladajuća koalicija u RS je prošle godine usvojila izmene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, prema kojima su rezultati referenduma validni ako na referendumsko pitanje pozitivno odgovori više od polovine građana izašlih na referendum, a ne, kako je to ranije bilo definisano zakonom, više od polovine glasača upisanih u birački spisak.

(Beta, 17.08.2025)